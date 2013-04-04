Украинские ВМС оказали неотложную помощь пострадавшему дайверу

В Центр поисковых и аварийно-спасательных работ ВМС ВС Украины (ЦПАР ВМС ВС Украины) по направлению городской больницы № 1 г. Севастополя с предварительным диагнозом "декомпрессионная болезнь, легкая форма" Эдуард С. поступил во второй половине дня 3 апреля. На борту спасательного буксирного судна "Кременец", где капитаном Николай Логачев, его уже ждали главный водолазный специалист ЦПАР ВМС ВС Украины капитан 3 ранга Алексей Нестеров, преподаватель-врач специальной физиологии кафедры живучести корабля, водолазных и судоподъемных работ Академии ВМС им. П.С. Нахимова майор медицинской службы Андрей Петухов, начальник медицинской службы штаба ЦПАР ВМС ВС Украины старший лейтенант медицинской службы Денис Мислюк. После подтверждения военными врачами диагноза, ему был назначен лечебный режим 1А, который предусматривает пребывание в барокамере 25 часов и 30 минут.

- Легкая форма данной болезни может уже через несколько минут перейти в среднюю. Более того, если своевременно человек не будет пролечен, за год-два он может стать инвалидом, - отмечает майор медицинской службы Андрей Петухов. - В Крыму и Севастополе при водолазных заболеваниях квалифицированную и специализированную помощь в состоянии оказать только военно-морские медики, применяя барокамеру и проводя лечебную рекомпрессию. О правильности принятого нами решения свидетельствует тот факт, что симптоматика у больного после размещения в барокамере исчезла полностью за 20-25 минут после повышения в барокамере давления в соответствии с выбранным режимом, - сообщил майор медслужбы. Техническое обеспечение рекомендаций военно-морских медиков - уровень давления, вентиляция барокамеры т.д. осуществлялось под руководством капитана 3 ранга Алексея Нестерова.

Вечером 4 апреля подряд ровно 25 часов и 30 минут, Эдуард С. вышел из барокамеры. Сразу же состоялся медицинский осмотр дайвера. По информации военных медиков, сейчас он чувствует себя нормально. Эдуард С. поблагодарил украинским военных моряков за неотложную, предоставленную на высоком профессиональном уровне помощь.

Украинские ВМС далеко не впервые приходят на помощь гражданским дайверам в подобных ситуациях. Так, в 2010 году квалифицированная помощь через случаи, связанные с декомпрессионной болезнью, предоставлялась 4 раза, в 2011 - около 10 раз, в том числе в двух случаях имело место оказания помощи в результате полученных драйверами баротравмы легких, представляет угрозу жизни, и , соответственно, требует профессиональных действий медиков.