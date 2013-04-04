Начальники Генштабов Украины и Беларуси обсудили направления сотрудничества

Военную делегацию Республики Беларусь возглавил начальник Генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Петр Тихоновский. В состав делегации также вошли генералы и офицеры генштаба Республики Беларусь.

Украину представляла рабочая группа генералов и офицеров под руководством начальника Генерального штаба - Главнокомандующего ВС Украины генерал-полковника Владимира Замани. В состав украинской делегации также вошли начальник Академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павел Ткачук и начальник Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба ВС Украины генерал-майор Леонид Голопатюк.

На базе Академии Сухопутных войск состоялись официальные двусторонние переговоры в составе делегаций, в ходе которых обсуждались вопросы развития Вооруженных Сил Украины и Республики Беларусь, а также приоритетные направления дальнейшего военного сотрудничества.

Также украинской стороной была проведена презентация на тему перспектив реформирования ВС Украины. Украинская сторона поделилась опытом участия украинских военнослужащих в операциях по поддержанию мира и безопасности за пределами государства. Впоследствии высокие гости осмотрели учебно-материальную базу Академии Сухопутных войск, ознакомились с учебным процессом курсантов, посетили музей военного учебного заведения и оставили запись в книге почетных гостей.

После этого члены военной делегации Республики Беларусь посетили расположение 80 отдельных аэромобильного полка Сухопутных войск ВС Украины, где ознакомились с инфраструктурой воинской части, учебно-материальной базой и организацией занятий с личным составом полка.

Впоследствии на Международном центре миротворчества и безопасности Академии Сухопутных войск, в Яворивском районе Львовщины, делегациям была представлена ​​работа комплекса легководолазной подготовки, учебные поля для занятий специалистов различных родов войск, полосу психологической подготовки и АБА комплекс. На учебных местах танкодрома МЦМБ высокие гости имели возможность наблюдать за плановыми занятиями экипажей по вождению танков и БМП.