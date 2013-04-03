На боевое дежурство в Крыму заступил модернизированный зенитно-ракетный комплекс С-300ПС

Стоит отметить, что в конце прошлого 2012 года на этот дивизион поступил модернизированный зенитно-ракетный комплекс С-300ПС. Он стал первым для Крымского региона, который за годы независимости Украины прошел ремонт, модернизацию и получил сертифицированное продление своего срока эксплуатации.

Торжественный церемониал заступления на боевое дежурство состоялся с выносом Боевого флага и в присутствии представителей командования тактической группы «Крым» Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и командования зенитно-ракетного полка, в состав которого входит дивизион. На мероприятие были приглашены представители средств массовой информации и духовенства.

После того, как командиры подразделений доложили о готовности к заступлению на боевое дежурство, личный состав получил от командира зенитно-ракетного полка полковника Николая Задорожного задачу на несение службы. Представители духовенства посвятили на хорошее дело личный состав и боевую технику.

Расчет пусковой установки продемонстрировал присутствующим журналистам практические действия по подготовке ее к выполнению марша, порядок перевода в боевое положение и подготовку к выполнению пусков по воздушным целям.

Уместно отметить, что зенитно-ракетный комплекс типа С-300 был разработан на русском НПО «Алмаз».

В 2003-2004 годах государственное предприятие «Укроборонсервис» освоило в интересах Вооруженных Сил Украины ремонт и модернизацию зенитно-ракетных систем данного типа и в 2005 году провело их первый испытательный ремонт.

В период с 2006 по 2012 год был произведен ремонт по продлению сроков эксплуатации восьми таких ЗРК. В декабре прошлого года один из них получил зенитно-ракетный полк, которым командует полковник Николай Задорожный.

Справка. ЗРК типа С-300 предназначен для обороны важных административных, промышленных и военных объектов от ударов всех типов средств воздушного нападения.

Он обеспечивает поражение современных самолетов, крылатых ракет, баллистических и других целей, которые летают со скоростями до 1200м/с в зоне до 75(90) км по дальности на высотах от 25 м до практического потолка их боевого применения, в условиях массированного налета, в сложных условиях воздушной обстановки. Эта система всепогодна и может эксплуатироваться в разных климатических условиях.