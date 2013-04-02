На Житомирщине Лебедев проверяет состояние боеготовности войск 8 армейского корпуса

Как сообщили в штабе 8-го армейского корпуса, на мероприятиях также присутствовали начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Владимир Замана, руководители области и 8 армейского корпуса.

Участие в военных учениях принимает, в частности, 30-я отдельная механизированная бригада, которая дислоцируется в Новоград-Волынском Житомирской области.

Военные продемонстрировали выполнение практических действий по ликвидации условного незаконного вооруженного формирования.

Свою боеготовность руководству показали всего около 800 военнослужащих, более 150 единиц военной техники.

Они обнаружили мастерство во время переправы тяжелой военной техники через понтонный мост на реке на Случ.