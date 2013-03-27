Уровень доверия украинцев к деятельности Вооруженных Сил поднялся до 23,5%

На сегодняшний день, Вооруженными Силами Украины проводится ряд реформ, которые не являются безосновательными, важным показателем стало доверие граждан. Украинцы все больше поддерживают деятельность Вооруженных Сил как полностью, так и отдельные мероприятия. Исторически отношение украинцев к собственной армии сильно колебалось, что объясняется в первую очередь постоянным изменением курсов правительств страны, а также программными заявлениями действующих в те времена министров обороны Украины.





Так, в 2008 году наблюдался самый низкий показатель доверия граждан (9,7%), причиной чего стали неравномерные шаги в осуществлении реформ. Сегодня по данным исследований уровень доверия стабилизировался и поднялся до отметки 23,5%, что дает основания рассчитывать на успешное осуществление намеченных реформ.

Центр Разумкова постоянно предоставляет информацию по отношению населения к тем или иным проблемам. Так, с 1 по 6 марта 2013 года, было опрошено 2010 человек (в возрасте от 18 лет в 132 населенных пунктах, во всех областях Украины, Киеве и АР Крым) по поддержке деятельности ВСУ населением. Опрос продемонстрировал улучшение динамики отношения населения к деятельности ВСУ.