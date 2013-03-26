Спортсмены ВСУ принимают участие во Вторых зимних Всемирных играх среди военнослужащих

Сборная команда Вооруженных Сил Украины состоит из 12 спортсменов, которые представлены в таких видах спорта: биатлон, шорт-трек и горнолыжный спорт. Руководитель украинской спортивной делегации – ВИО начальника Управления спорта Министерства обороны Украины полковник Виктор Довгодько.

Среди всемирно известных спортсменов в соревнованиях примут участие олимпийский чемпион капрал Дарио Колонья (лыжные гонки), олимпийская чемпионка капрал Тура Бергер, многократный чемпион мира сержант Мартен Фуркад (биатлон), олимпийский чемпион капрал Джулиано Раццоли (горнолыжный спорт), двукратная бронзовая призерка Олимпийских игр капрал Арианна Фонтана (шорт-трек).

Справка. Международный совет военного спорта (CISM) основан 18 февраля 1948 года. Одна из крупнейших спортивных организаций мира, которая насчитывает 133 страны-участницы. Вооруженные Силы Украины является полноправным членом организации с 1993 года. Основной лозунг CISM: Дружба через спорт.

Ежегодно CISM организует более 20 чемпионатов мира по 26 видам спорта. Кроме того, проводятся континентальные и региональные первенства. Каждые четыре года проводятся Всемирные игры военнослужащих, Зимние всемирные игры военнослужащих. Каждые два года проводятся Всемирные игры курсантов. Все спортивные мероприятия CISM организуются при поддержке ООН, МОК и ЕС. По членствам стран, количеству участников соревнований и их престижности Международный совет военного спорта занимает третье место в мире после Международного олимпийского комитета и Всемирной Универсиады.

1 Всемирные игры военнослужащих были проведены в Риме в 1995 году. В Играх приняли участие 93 страны, которые соревновались в 17 видах спорта. Соревнования были посвященные 50 годовщине окончания Второй мировой войны. Первую личную медаль на этих играх для Вооруженных сил Украины принес майор Коростылев Сергей (стрельба из пистолета). Численность делегации Вооруженных Сил Украины – 225 человек.

2 Всемирные игры (1999) прошли в Загребе (6734 участника, 82 страны, 20 видов спорта + 2 показательных вида). Численность делегации Вооруженных Сил Украины – 197 человек.

3 Всемирные игры военнослужащих организованы в г. Катания, Италия в 2003 году (87 стран, 18 видов спорта). Численность делегации Вооруженных Сил Украины – 68 человек.

4 Всемирные игры принимал Хайдарабад (Индия) в 2007 году. Рекордное количество стран (101) и 4738 спортсменов-военнослужащих. Численность делегации Вооруженных Сил Украины – 77 человек. В активе сборной – 5 общекомандное место.

5 Всемирные игры военнослужащих проведены в Рио-де-Жанейро 16-24 июля 2011 года. 110 стран, разыграли 196 (459 вместе с командными видами) комплектов наград в 19 видах спорта + 1 показательный вид. Численность делегации Вооруженных Сил Украины – 70 человек, из них спортсменов: 15 заслуженных мастеров спорта, 25 мастеров спорта международного класса и 9 мастеров спорта, которые соревновались в 7 видах спорта. В активе сборной – 7 общекомандное место.

1 Зимние игры военнослужащих проведены в г. Аосте, в Италии, собрали более тысячи спортсменов из 40 стран.