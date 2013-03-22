На Львовщине военнослужащие будут чистить дороги и спасать водителей

В частности, сегодня, 22 марта с 80 отдельного аэромобильного полка Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, который дислоцируется во Львове, было выделено 8 единиц техники и группу водителей для проведения спасательных работ на различных участках автодорог Львовщины.

– Учитывая то, что снежные осадки продолжаются, и ситуация на автодорогах в регионе ухудшается, военнослужащие Вооруженных Сил Украины не будут оставаться в стороне от этой проблемы. От десантного полка было выделено 8 грузовых автомобилей повышенной проходимости Урал-4320. Также назначена группа водителей-военнослужащих, имеющих навыки вождения в сложных погодных условиях, – сообщил временно исполняющий обязанности заместителя командира полка по воспитательной работе майор Игорь Бороздюк.

По словам офицера, личный состав и техника будут рассредоточены на наиболее проблемных участках автодорог в Бугском, Жовковском, Золочевском, Пустомытовском районах области, а также на объездной дороге города Львов. Десантники будут оказывать помощь по эвакуации транспортных средств из снежных заносов. Ведь мощные армейские грузовики имеют колесную формулу 6х6 и значительные преимущества в проходимости по сравнению с аналогичными автомобилями.

Также продолжают оказывать помощь органам местной власти в ликвидации последствий стихии военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады 13-го армейского корпуса. В частности, экипажи тяжелой инженерной техники БАТ-2 и МАЗ-537 под руководством майора Владислава Веливока в течение недели работали на расчистке автодорог в Золочевском районе Львовщины. За неделю, прошедшую с последнего мощного снежного шторма, они расчистили около 200 километров автодорог на участке между населенными пунктами Перемышляны – Чемеринцы – Плугов. Также военнослужащие бригады оказали помощь в восстановлении автосообщения с населенными пунктами Поляны, Чижов, Махновка, Копаны, Кругов, Залесье, Галаречина, Подлесная, Розвадов, Белый Камень.

– В силу того, что погодные условия снова резко ухудшаются, наши экипажи не прекратят выполнять порученные им задания. Военные будут продолжать оказывать помощь органам местной власти и коммунальным службам, чтобы поддерживать дороги в проезжем состоянии, – сообщил заместитель командира 24 отдельной механизированной бригады по воспитательной работе майор Денис Сохацкий.