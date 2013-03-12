Медики спасли жизнь учащемуся Киевского военного лицея имени Богуна

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Другой лицеист К., который стал свидетелем этого события, немедленно доложил командиру роты о несчастном случае, после чего травмированный был оперативно доставлен сначала в медицинскую часть военного лицея, а затем в приемное отделение Главного военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь».

После установления диагноза – «перелом правой височной и темяной кости, ушиб головного мозга средней степени тяжести, субарахноидальное кровоизлияние», военные медики провели весь необходимый комплекс мероприятий.

В настоящее время лицеист Б. находится на лечении в нейрохирургическом отделении Главного военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь», его состояние здоровья удовлетворительное.

К сожалению, некоторые отечественные средства массовой информации, в погоне за сомнительной сенсацией, распространили информацию, что травмированный лицеист якобы находился в состоянии сильного наркотического опьянения. Департамент прессы и информации Министерства обороны Украины уполномочен заявить, что данная информация не соответствует действительности – приведенные некоторыми СМИ «жареные» факты не нашли своего подтверждения во время работы в Киевском военном лицее и Главном военно-медицинском клиническом центре «Главный военный клинический госпиталь» группы оперативного реагирования Центрального управления Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины.