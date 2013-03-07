Под Новобогдановкой продолжается работа отряда разминирования Минобороны
За шесть дней работы военнослужащими сводного отряда разминирования Министерства обороны Украины на территории бывшей артиллерийской базы возле села Новобогдановка Запорожской области выявлено 1401 взрывоопасный предмет.
Как отметил командир сводного отряда подполковник Иван Тищенко, работы по разминированию были начаты 1 марта и продлятся приблизительно до конца апреля. Сейчас на месте работают 86 военнослужащих и 23 единицы техники.
– Саперы отряда занимаются проверкой периметра и административной территории. Данная территория делится на квадраты, которые тщательно осматривают с соблюдением мер безопасности. Прежде чем начать работы по разминированию, с данной территории убираются остатки железобетонных конструкций, сухой прошлогодней травы и растительности. Параллельно с этим саперы обнаруживают и изымают взрывоопасные предметы, – отметил подполковник Иван Тищенко.
Все найденные боеприпасы складируются и хранятся в специально оборудованном помещении, которое находится под охраной. Уничтожение данных предметов будет осуществляться в специально оборудованных местах один раз в неделю, по пятницам.