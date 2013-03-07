Под Новобогдановкой продолжается работа отряда разминирования Минобороны

Как отметил командир сводного отряда подполковник Иван Тищенко, работы по разминированию были начаты 1 марта и продлятся приблизительно до конца апреля. Сейчас на месте работают 86 военнослужащих и 23 единицы техники.

– Саперы отряда занимаются проверкой периметра и административной территории. Данная территория делится на квадраты, которые тщательно осматривают с соблюдением мер безопасности. Прежде чем начать работы по разминированию, с данной территории убираются остатки железобетонных конструкций, сухой прошлогодней травы и растительности. Параллельно с этим саперы обнаруживают и изымают взрывоопасные предметы, – отметил подполковник Иван Тищенко.

Все найденные боеприпасы складируются и хранятся в специально оборудованном помещении, которое находится под охраной. Уничтожение данных предметов будет осуществляться в специально оборудованных местах один раз в неделю, по пятницам.