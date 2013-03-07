Украинские десантники в Либерии совершенствуют свои навыки

Спасательная парашютно-десантная группа 56-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН в Либерии, где командиром военный летчик 1 класса полковник Петр Плис, провела практическую отработку упражнений на местном аэродроме. Миротворцы выполнили безпарашутне десантирование с вертолета Ми-8 с помощью бортовой лебедки.

Сначала спасатели прошли курс теоретической и практической подготовки на земле. Было отработано весь алгоритм действий по выполнению упражнения десантирования с помощью спускового устройства на сушу к тем, кто терпит бедствие, и оказания им необходимой помощи.

Целью данной тренировки было подготовить, научить и провести практическое занятие по выполнению спуска и подъема.

- Существует три основных вида десантирования групп, - рассказывает начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной службы 56-го ОВО полковник Сергей Ромицин. - Это посадочный в режиме висения и парашютный. На этот раз миротворцы отработали упражнения с режима висения вертолета Ми-8, - добавил офицер.

Впервые выполнили спуски-подъемы врачи-спасатели отряда со всей необходимой медицинской укладкой.

Справка. Личный состав украинского миротворческого вертолетного отряда в Либерии с 2004 года 17 раз привлекался к проведению поисково-спасательных операций экипажей и пассажиров вертолетов, команд кораблей, местного населения во время сезона дождей.