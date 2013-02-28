В Генштабе ВСУ уверяют, что перейти на контрактную армию в определенные сроки - реально

"Контрактную армию одним решением создать невозможно. Это процесс, который предусматривает несколько сложных этапов, - отметил в эфире 5-го канала первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины адмирал Игорь Кабаненко.

В прошлом году было повышено денежное обеспечение отдельным категориям военнослужащих. И, как следствие, в Военно-Морских Силах наметилась положительная динамика: каждую неделю прирост военнослужащих контрактной службы составляет один процент.

По словам И. Кабаненко, в этом году состоится последний призыв граждан на срочную службу. Но, как отметил адмирал, нужно четко понимать, что военнослужащие, которые будут призваны осенью этого года, еще год будут служить и освободятся от военной службы осенью 2014 года. То есть, чтобы решить вопрос контрактной армии, остается два года, и существующая динамика дает возможность утверждать, что это реально.

"Но полный переход на всех этапах к контрактной армии будет в 2017 году. Еще раз подчеркиваю, период перехода украинской армии на контракт не затягивается. Однако, у граждан, которые все-таки желают проходить военную службу, но не три года и более, такая возможность будет. Они будут служить добровольно сроком один год ", - сказал адмирал Игорь Кабаненко.

По его словам, условие перехода на контракт - это не только мотивация персонала, но и вопрос изменения системы боевой подготовки, которая рассчитана на срочника. Новая система будет не циклической, а постоянной, с соответствующими периодами.