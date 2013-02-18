Украинскую делегацию на выставке вооружения IDEX-2013 возглавил первый заместитель министра обороны

В Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) под патронатом Президента ОАЭ шейха Халифы бин Заеда Аль Нагаяна проходит Международная выставка вооружения Idex-2013. Участие в ней принимает украинская делегация, возглавляемая первым заместителем Министра обороны Украины Александром Олейником.

В состав украинской делегации вошли первый заместитель министра иностранных дел Руслан Демченко, заместитель министра экономического развития и торговли Украины, Александр Пинский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в ОАЭ Юрий Полурез, представители отечественного оборонного ведомства, оборонно-промышленного комплекса Украины.

В рамках визита представителей украинской делегации на Idex-2013 запланированы встречи с представителями ведущих компаний в отрасли вооружения относительно перспективных направлений сотрудничества. В частности, они ознакомятся с новейшими разработками и технологиями оборонной промышленности стран, принимающих участие в выставке, перспективными образцами вооружения и военной техники, военного оборудования, современными направлениями модернизации и тенденциями развития вооружений.

Всего в выставке Idex-2013 принимают участие свыше тысячи представителей из 59 стран мира. Украинские предприятия представляют танк «Оплот», новый бронетранспортер БТР-4МВ, который впервые презентуют мировому сообществу, и немало других современных разработок от 20 предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Выставка IDEX, которая проходит раз в два года в Национальном выставочном центре Абу-Даби (ADNEC), продлится до 21 февраля. Предполагается, что в этом году шоу самых новых оборонных технологий посетит рекордное число гостей – свыше 60 тысяч.