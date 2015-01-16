Военные врачи рассказали о состоянии раненых "киборгов" (видео)

Военные врачи Днепропетровского военного госпиталя продолжают оказывать квалифицированную медицинскую помощь раненым воинам-участникам антитеррористической операции.

В течение последних суток в Днепропетровск доставили десять раненых военнослужащих - защитников Международного аэропорта«Донецк». Четверо из них - тяжелораненые.

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Как сообщил заместитель начальника военного госпиталя по медицинской части подполковник медицинской службы Олег Поляков, двое раненых военных находятся на лечении в 16 городской больнице, еще двое - с открытыми черепно-мозговыми травмами - в областной клинической больнице имени Мечникова. Остальные защитники аэропорта имеют легкие ранения мягких тканей, они находятся под опекой военных врачей госпиталя. В целом состояние пациентов стабильное, угрозы жизни нет.

Для качественного лечения и реабилитации защитников Отечества военно-медицинское учреждение полностью обеспечено всеми необходимыми медицинскими препаратами и оборудованием.