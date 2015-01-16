В подвале Донецкого аэропорта "киборги" взорвали "кадыровцев" - журналист

Украинские военные в Донецком аэропорту взорвали "кадыровцев".

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в Facebook.

В результате штурма боевиков погибли двое украинских бойцов, еще девятеро получили ранения.

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"У наших сил в Киборгпорт после боя 2 "200", 9 "300" , кадыровцев в подвале военные подорвали, артиллерия очень мощно поддержала наших. Аэропортнаш, одним словом. На третьем еще моторолы задержались. Их правосеки собираются выбивать", - добавил он.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на журналиста Юрия Бутусова, активные боевые действия в аэропорту Донецка прекратились. Сейчас редкие выстрелы звучат, но российские подразделения "Спарты" устроили дымовую завесу в терминале для прикрытия эвакуации своих многочисленных раненых и убитых.