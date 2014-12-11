Военные обеспечили сопровождение и доставку на передовую груза с теплыми вещами

Офицеры группы гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины обеспечили сопровождение и доставку гуманитарного груза с теплыми вещами и свежей прессой для военнослужащих одного из подразделений, которые защищают Украину в зоне проведения антитеррористической операции на Востоке.

Как сообщил руководитель группы координации гражданско-военного сотрудничества, в рамках Всеукраинской акции “Согрей солдата в зоне АТО”, офицеры провели соответствующую работу с волонтерами, итогом которой стало целенаправленное направление гуманитарного груза с теплыми вещами для военных.

- В сжатые сроки собрано зимнюю обувь, варежки, вязаные носки, шапки, утепленные брюки и т.д. Все эти вещи мы срочно доставили непосредственно в полевой лагерь военнослужащих, - рассказал офицер.

Военнослужащие поблагодарили офицеров группы гражданско-военного сотрудничества, волонтеров и неравнодушных граждан за работу, которую они проводят.

- Декабрь начался сильными морозами. Тяжелее всего переносить стужу в полевых условиях. Поэтому на передовой крайне важно иметь запас теплых вещей. Большое вам спасибо за то, что вы делаете, - сказал командир подразделения.