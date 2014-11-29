Канада прислала комплекты теплой одежды для бойцов АТО

Это первая часть гуманитарной помощи, которую Правительство Канады предоставляет Вооруженным Силам Украины.

Сразу после прибытия и разгрузки самолета, непосредственно на аэродроме, состоялась передача зимней одежды военнослужащим одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины.

Помощь, которая прибыла в Украину сегодня, включает в себя более 3 тысяч комплектов зимней формы одежды стоимостью 1,5 млн. долл. Всего же Министерство национальной обороны Канады планирует передать Украине запасное обмундирование их Вооруженных сил: примерно 30 000 курток, 30 000 пар штанов, 70 000 ботинок Gore-Tex и 4 500 пар перчаток. Военное снаряжение будет включать, в частности, тактические системы связи, оборудование для обезвреживания взрывчатки, тактические медицинские наборы и устройства ночного видения. Снаряжение, адаптированное для зимних условий, предоставляется Министерством обороны Канады с целью расширения возможностей Вооруженных Сил Украины.

В торжественной церемонии по случаю прибытия самолета приняли участие Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, заместитель Министра обороны Украины - руководитель аппарата Петр Мехед, начальник Тыла ВС Украины генерал-майор Игорь Павловский, народный депутат полковник Юлий Мамчур, преставители общественности и масс-медиа.

От Канадской стороны в церемонии передачи груза приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Роман Ващук, военный атташе по вопросам обороны при Посольстве Канады в Украине, представители Минобороны Канады, которые сопровождали груз.

Открывая церемонию Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Роман Ващук отметил, что акт передачи этого имущества - это демонстрация мировому обществу наличии мощной международной поддержки Украины в противостоянии внешней агрессии.

- Министр обороны Канады Роб Николсон заявил, что в ответ на просьбу Президента Украины Петра Порошенко наша страна передаст очередную партию нелетального военного снаряжения армии. Это снаряжение выделяется в дополнение к нелетального военного снаряжения стоимостью 5 миллионов долларов, которое Канада ранее уже доставила в Украину, и ожидается, что оно увеличит потенциал Вооруженных Сил Украины, - подчеркнул он. - Помощь Украине от Вооруженных сил Канады направлена в том числе и на поддержание безопасности в Центральной и Восточной Европе и еще раз демонстрирует нашу непоколебимую преданность союзникам в регионе.

- Снаряжение и одежда, о выделении которых было объявлено сегодня, помогут увеличить возможности украинского войска по охране восточной границы и дать отпор тем, кто стремится дестабилизировать страну, - привел слова министра иностранных дел Канады Джона Баирда Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Роман Ващук.

Произнося слова благодарности канадской стороне Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил:

- Мы на самом деле чувствуем, что мы не одни в борьбе с российским агрессором. Мы имеем настоящих друзей, их солидарность, мы не безразличны миру. США, Канада, ЕС и другие страны, весь цивилизованный мир единодушно заявляет о поддержке Украины. И этот самолет является проявлением солидарности. Я очень благодарен нашим канадским друзьям за уже оказанную помощь.

- Мы имеем зимнюю одежду, оборудование, медикаменты, мобильный госпиталь, оборудование для разминирования, оборудование для тактического связи, все то, что сейчас нам необходимо для того чтобы победить и поэтому мы победим. Я также выражаю слова искренней благодарности всем тем, кто прибыл этим самолетом, и прежде всего нашим канадским друзьям, нашему Послу в Канаде, - добавил Павел Климкин.

Благодаря канадским партнерам за помощь, заместитель Министра обороны Украины - руководитель аппарата Петр Мехед подчеркнул: - Помощь действительно нужна сейчас нашим войскам на востоке Украины. Подразделениям Национальной гвардии и Вооруженных Сил Украины, которые получат это имущество, оно действительно нужно. Мы чувствуем поддержку наших канадских друзей и надеемся, что и впредь наше сотрудничество будет таким же крепким.

Следует заметить, что в ближайшее время Правительство Канады планирует направить в Украину последующие партии материально-технической помощи. Ориентировочная стоимость имущества, которое планируется передать Украине в целом превышает 11 млн. долларов.