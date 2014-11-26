Армия получила два первых в Украине медицинских вездехода Mercedes-Benz Unimog

Как передает корреспондент УНИАН, торжественная церемония прошла в Киевской области.

По данным организатора акции RCTacMed, это первые два автомобиля подобного класса в Украине.

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Вчера организаторы провели тренинги для десяти военных медиков, которые будут работать на Unimog.

Медикам выдали для обучения оригинальные турникеты CAT и израильские бандажи, учили накладывать турникеты, стоя, лежа, под машиной , с закрытыми глазами, ознакомили с новыми средствами тактической медицины – противоожоговыми повязки BurnTec, средствами от переохлаждения BLIZZARD.