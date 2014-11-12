"Дальнобойщики" из Бердичевской артбригады воюют с боевиками на передовой (фоторепортаж)

В АТО на востоке Украины принимают участие артиллеристы 26 Бердичевской артиллерийской бригады 8 армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины.

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Их обычная работа - выполнение боевых задач. Это и есть тот подвиг, о котором они не любят рассказывать в интервью. На вооружении военнослужащие бригады имеют серьезную технику. Даже российские оккупанты и боевики признают это, подсчитывая свои потери.