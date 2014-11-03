Порошенко присвоил майору Лужевскому звание "Герой Украины" посмертно
20:01, 03 ноября 2014Армия
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За исключительное мужество, героизм и самопожертвование, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины посмертно награжден майор Лужевский.
REUTERS
Президент Украины Петр Порошенко посмертно присвоил звание "Герой Украины" майору Руслану Лужевскому.
О подписании соответствующего указа говорится на официальном сайте Президента.
"За исключительное мужество, героизм и самопожертвование, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю: Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Лужевскому Руслану Михайловичу - майору (посмертно)", - говорится в сообщении.
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