Порошенко присвоил майору Лужевскому звание "Герой Украины" посмертно

За исключительное мужество, героизм и самопожертвование, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины посмертно награжден майор Лужевский.

Президент Украины Петр Порошенко посмертно присвоил звание "Герой Украины" майору Руслану Лужевскому. О подписании соответствующего указа говорится на официальном сайте Президента. "За исключительное мужество, героизм и самопожертвование, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю: Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Лужевскому Руслану Михайловичу - майору (посмертно)", - говорится в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter