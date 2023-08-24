Они отметили, что после вооруженного мятежа Путин дал прожить своему "повару" два месяца.

Президент РФ Владимир Путин дал прожить два месяца зачинщику вооруженного мятежа и главарю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

Напомним, Пригожин и его правая рука Уткин и другие руководители наемников погибли при авиакатастрофе буквально вчера.

Как говорится в материале издания The Telegraph, Путин любит, чтобы люди в его окружении враждовали, поскольку так они становятся слабее и он лече их контролирует. В статье также допустили, что Путин ничего не решил с Пригожиным сразу после его бунта и из-за этого ситуация зашла настолько далеко, что его пришлось "убрать".

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"Между мятежом Пригожина и его смертью прошло два месяца - именно это говорит об отстрочке решительных действий, к которым глава Кремля должен был прибегнуть раньше", - говорится в статье. Журналисты отметили, что за эти два месяца Путин занимался чем угодно: зерновой сделкой, Турцией, ЮАР, БРИКС, но не Пригожиным.

В статье отмечается, что из "повара" Путина Пригожин превратился в его врага во время войны в Украине, а именно во время боев за Бахмут. Для операции в этом городе главарь наемников привлек 50 тыс. заключенных из колоний и "почувствовал себя полководцем", начав критиковать президента РФ Владимира Путина и его окружение.

Далее Пригожин только накалял обстановку, заявляя, что власти неправильно ведут войну в Украине. Когда же министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "вагнеровцы" должны заключить контракты с ВС РФ, начался мятеж.

Чего же хотел добиться мятежом Пригожин так и осталось загадкой, однако по некоторым данным, тот хотел стать депутатом Госдумы РФ, или же пытался занять место министра обороны Шойгу или проталкивал на эту должность своего сторонника Сергея Суровикина.

Смерть Пригожина

Вчера в 20:00 стало известно о падении самолета в Тверской области РФ. Самолет принадлежал Пригожину. Согласно сообщению "Росавиации", в списке пассажиров был сам Пригожин, а также Дмитрий Уткин и еще пять "вагнеровцев".

Позже сообщалось, что самолет сбила российская ПВО. На месте обнаружили обломки со следами поражения элементами ракеты ЗРК.

Сегодня аналитики Института по изучению войны объяснили, почему Путин не спешил расправиться с Пригожиным. По мнению военных аналитиков, глава Кремля хотел сделать это "без импульсивности", к тому же нужно было время, чтобы ослабить ЧВК "Вагнер".

Сам Путин пока не комментировал смерть Пригожина.

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