Российские власти "спалились" на скорости с подтверждением гибели босса ЧВК "Вагнер", считает депутат.

Алисия Кернс, британский депутат и председатель комитета по иностранным делам Великобритании прокомментировала авиакатастрофу, в которой, как сообщается, разбился владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин.

По ее словам, скорость, с которой российские власти подтвердили кончину босса ЧВК "Вагнера", должна "рассказать нам все, что нам нужно знать".

Вскоре после того, как самолет был сбит, появились сообщения о том, что он был сбит российскими силами ПВО. Алисия Кернс считает, что таким образом российский президент "посылает очень громкий сигнал".

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Были также предположения, что Пригожин находился на втором самолете, который приземлился в подмосковном аэропорту, однако Кернс в эту версию не верит:

Если бы вы были на его месте и сели на второй самолет, вы бы сообщили кому-нибудь, что вы выжили?"

Ранее президент США Джо Байден прокомментировал смерть Пригожина, отметив, что предполагал подобное развитие событий. В разговоре с репортером он вспомнил свою недавнюю шутку о том, что на месте главы ЧВК он бы внимательно следил, что он ест, и на каком транспорте передвигается. Отвечая на вопросы, Байден отметил, что не обладает достаточным количеством информации о произошедших событиях, однако подчеркнул, что гибелью Пригожина "не удивлен".

Пригожин и авиакатастрофа - что известно на данный момент:

23 августа в Тверской области разбился самолет, принадлежавший Евгению Пригожину, руководителю частной военной компании "Вагнер". Судно Embraer Legacy совершало рейс Москва - Санкт-Петербург и разбилось вблизи населенного пункта Куженкино. На борту находились десять человек, все они погибли. Часть российских СМИ сообщали, что среди версий - теракт на борту. Петербургское издание "Фонтанка" уточнило, что в самолете находились, помимо Пригожина, Дмитрий Уткин, оператор Евгения Пригожина, логист ЧВК "Вагнер" Валерий Чекалов и личная охрана бизнесмена.

Пропутинский телеканал "Царьград" уточнил, что тела Пригожина и Уткина извлекли из-под обломков и "предварительно опознали", впереди - генетическая экспертиза. Со ссылкой на источник в комиссии Росавиации, "Царьград" заявил, что самолет был взорван.

За несколько месяцев до своей гибели Пригожин открыто критиковал минобороны РФ Шойгу и начальника Генштаба Герасимова. Самым известным стало экспрессивное обращение предпринимателя, который с криками и с большим количеством нецензурной лексики спрашивал у последних, "где припасы", отмечая, что "вагнеровцы" во время боев за Бахмут не получают снаряды, пока чиновники сидят в "дорогих клубах", а "их дети снимают ролики на YouTube". В конечном итоге конфликт вырос в поход ЧВК "Вагнер" на Москву, который смог остановить только президент Беларуси Александр Лукашенко, позвонивший Пригожину и уговоривший его отступиться от планов. После этого ЧВК перебазировалась в Беларусь и частично Африку.

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