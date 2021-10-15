Журналисты выявили, что в десятках стран спецслужбы следили за правозащитниками, активистами, политиками с помощью шпионской программы.

Премию Европейского парламента имени убитой мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции получила организация Forbidden Stories, которая провела расследование о массовой слежке за сотрудниками СМИ, активистами и адвокатами по всему миру.

Расследование "Проект Pegasus" проводилось при технической поддержке правозащитных организаций Amnesty International и Forbidden Stories, сообщает Euronews.

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Журналисты выявили, что для незаконной слежки в Азербайджане, Казахстане, Венгрии и других странах использовалась программа израильской компании NSO, разработчики которой утверждали, что продают ее только государственным учреждениям для борьбы с преступностью.

Мальтийская журналистка Дафне Каруана Галиция была убита 16 октября 2017 года. В своих материалах она раскрывала причастность первых лиц страны к коррупции.

Расследование:

Результаты расследования "Проект Pegasus" были обнародованы летом текущего года.

Журналисты выявили, что в десятках странах спецслужбы следили за правозащитниками и политиками с помощью шпионской программы, разработанную израильской фирмой NSO Group.

В распоряжение журналистского консорциума, включавшего 16 редакций, а также правозащитные организации Amnesty International и Forbidden Stories, попал список из 50 тысяч телефонных номеров - потенциальных целей слежки - из нескольких десятков стран.

Более чем в 1 тыс. случаев удалось идентифицировать обладателей этих номеров, среди которых оказались, в том числе, высокопоставленные политики, адвокаты, журналисты и правозащитники из Франции, США, Индии, Марокко, Мексики, Венгрии, Азербайджана и целого ряда других стран.

Троянская программа Pegasus способна мгновенно устанавливаться на телефон жертвы, достаточно один раз нажать на присланную злоумышленниками ссылку. После этого пользователь программы получает полный доступ ко всем файлам и приложениям на чужом смартфоне, включая камеру и микрофон. О существовании этой программы известно с 2016 года.

Автор: Виктория Токарева