В своем заявлении Путин подчеркнул, что каждый, без оглядки на заслуги, должен выполнять российские законы.

Президент России Владимир Путин не исключает, что лауреата Нобелевской премии мира-2021, российского журналиста, главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова могут признать "иностранным агентом" - "если он будет прикрываться Нобелевской премией, как щитом".

Об этом Путин заявил на пленарном заседании "Российской энергетической недели", пишет "Медуза".

"Если он (Муратов) не нарушит российский закон, если он не даст повода для того, чтобы быть объявленным в качестве "иностранного агента", значит, этого не будет. А если он будет прикрываться Нобелевской премией, как щитом для того, чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит, он пойдет на это сознательно, чтобы привлечь к себе внимание или по каким - то другим соображениям", - заявил Путин.

Издание отмечает, что поскольку Нобелевская премия имеет денежную составляющую, это спровоцировало обсуждение, могут ли российские власти объявить Муратова "иноагентом", если он получит деньги от Нобелевского комитета.

Путин впервые прокомментировал награду. Он не поздравлял с ней журналиста. От имени Кремля это сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Как сообщал УНИАН, 8 октября Нобелевский комитет определил лауреатов Нобелевской премии мира-2021 - ее вручили Марии Ресси и Дмитрию Муратову за мужественную борьбу и свободу выражения взглядов на Филиппинах и в России.

Муратов является первым лауреатом Нобелевской премии мира в постсоветской России. Глава Норвежского Нобелевского комитета Берит Рейс-Андерсен отметила, что Муратов, несмотря на убийства сотрудников и угрозы, не отказался от независимой политики издания и последовательно отстаивал права журналистов.

В тот же день Министерство юстиции России внесло в перечень СМИ, выполняющих функции иностранного агента, нескольких журналистов, которые сотрудничали с изданием Муратова.

Отметим, статус СМИ - "иноагента" может получить организация и физическое лицо за любую организационно-методическую помощь "в занятии политической деятельностью (ее трактовка очень широкая и касается даже сообщений в соцсетях о политике), которая предоставляется в интересах "иностранного источника".

"Іноагенти" вынуждены регистрироваться при министерстве юстиции, постоянно отчитываться о своих источниках доходов, а также указывать текст утвержденной формы с указанием своего статуса во время отправки любого сообщения.

"Новая газета", соучредителем которой является Муратов, за годы своего существования системно освещала сложные и неудобные для российской верхушки темы: войну в Чечне, коррупцию, преследование и нарушение прав человека.

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Автор: Виктория Гордиенко