Житель американского города Ланкастер в штате Калифорния отрезал головы двум старшим детям и пугал ними младших.
Об этом сообщает Los Angeles Times.
34-летний Морис Джуэл Тейлор-старший сначала обезглавил 12-летнего Мориса-младшего и 13-летнюю Малиаки. После этого он в течение пяти дней пугал их телами двух сыновей, 8 и 9 лет, которых держал в отдельных комнатах без еды.
Тела убитых детей обнаружили пожарные, прибывшие в дом для проверки утечки газа.
Известно, что мужчина работал фитнес-тренером и не вышел на запланированный видеосеанс в Zoom со своим клиентом, который и позвонил в полицию.
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Сообщается, что все это время в доме находилась мать детей, однако она не является подозреваемой.
По словам представителя департамента шерифа округа Лос-Анджелес, семья не стояла на учете в департаменте по делам детей и семьи округа.
Тейлору предъявлены обвинения в убийстве и насилии над детьми. Ему грозит от 57 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы. Он арестован, его могут выпустить под залог в размере 4,2 миллиона долларов.
По информации издания, клиенты тренера охарактеризовали его с положительной стороны.
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