Спасатели обнаружили живого кота после разрушительного землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш. Животное с травмами провело под завалами почти 50 дней.
По информации издания Anadolu, двухлетний кот Хан жил в семье 36-летней Ниды Дины и ее дочери. В феврале 2023 года после землетрясения животное не сразу нашли под завалами. Хозяйка с тех пор пыталась разыскать Хана и даже ночевала в авто во дворе своего разрушенного дома.
Спустя 49 дней животное все же нашли живым. У него диагностировали переломы лап и обезвоживание, а также есть подозрение на травмы внутренних органов
"Это невероятное чудо для нас. Я не теряла надежды до последнего момента, кот всегда спал со мной. Его увидели и нашли экскаваторщик и владелец дома – на ковре на кухне. Затем мы отвезли его к ветеринару", – рассказала хозяйка Хана.
Землетрясение в Турции - последние данные
6 февраля 2023 года на юго-востоке страны произошло несколько сильных землетрясений, что привело к многотысячным жертвам и колоссальные разрушения.
Подземные толчки также всколыхнули Сирию, где погиболо примерно 6 тысяч человек. С тех пор в Турции регулярно происходят афтершоки и ощутимые землетрясения.