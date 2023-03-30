На данный момент домашний питомец находится под присмотром врачей.

Спасатели обнаружили живого кота после разрушительного землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш. Животное с травмами провело под завалами почти 50 дней.

По информации издания Anadolu, двухлетний кот Хан жил в семье 36-летней Ниды Дины и ее дочери. В феврале 2023 года после землетрясения животное не сразу нашли под завалами. Хозяйка с тех пор пыталась разыскать Хана и даже ночевала в авто во дворе своего разрушенного дома.

Спустя 49 дней животное все же нашли живым. У него диагностировали переломы лап и обезвоживание, а также есть подозрение на травмы внутренних органов

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"Это невероятное чудо для нас. Я не теряла надежды до последнего момента, кот всегда спал со мной. Его увидели и нашли экскаваторщик и владелец дома – на ковре на кухне. Затем мы отвезли его к ветеринару", – рассказала хозяйка Хана.

Землетрясение в Турции - последние данные

6 февраля 2023 года на юго-востоке страны произошло несколько сильных землетрясений, что привело к многотысячным жертвам и колоссальные разрушения.

Подземные толчки также всколыхнули Сирию, где погиболо примерно 6 тысяч человек. С тех пор в Турции регулярно происходят афтершоки и ощутимые землетрясения.

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