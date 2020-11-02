Чудом выжившая украинка рассказала о землетрясении в Турции
Люди остались без жилья и детей. По последним данным, жертвами землетрясения стали 79 человек.
Украинка, которая чудом осталась жива во время землетрясения в Турции, рассказала, как ей удалось спастись и что происходит в Измире после катаклизма.
После землетрясения Измир накрыло цунами: районы города оказались в воде. Несколько рыбаков пропали без вести, сообщает ТСН.
65 часов под завалами: в Турции спасли 3-летнню девочку, чудом выжившую после землетрясения (фото)
Полностью разрушено не менее двух десятков многоэтажек. Для тех, кто остался без жилья, власти организовали лагерь. Некоторые ночуют в своих автомобилях.
Как сообщается, украинка Юлия вместе с 4-летней дочкой в этот момент были в многоэтажке. Им повезло, успели выбежать. Они видели, как их дом покрывается трещинами.
Женщина вспоминает все как во сне: люди сидели прямо на дороге, а из громкоговорителей сообщали о плане эвакуации, а также необходимость взять все самое необходимое.
Украинка сих пор не может прийти в себя от того, что город, в котором они прожили уже более шести лет, сейчас похож на большую руину: "До сих пор разбирают дома. Нашему району очень-очень повезло. Дома через один оказались с трещинами. Они не попадали, но люди эвакуируются: вывозят мебель, одежду, самое необходимое. Но в других районах сложнее: люди просто остались без жилья, без родных, без детей. На самом деле, очень страшно", - рассказала женщина.
Землетрясение в Турции: что известно
- 30 октября сильное землетрясение произошло в Эгейском море. Очаг землетрясения располагался на глубине 16,5 км.
- Подземные толчки ощутили на островах Греции и в Стамбуле.
- В прибрежной турецкой провинции Измир в результате землетрясения разрушены некоторые дома, люди оказались под руинами.
- По последним данным, в результате землетрясения погибли 79 человек. Пострадали 963 человека. Поисково-спасательные работы продолжаются.
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