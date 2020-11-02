Чудом выжившая украинка рассказала о землетрясении в Турции

Люди остались без жилья и детей. По последним данным, жертвами землетрясения стали 79 человек.

В Эгейском море произошло мощное землетрясение, от которого пострадала Турция / фото REUTERS

Украинка, которая чудом осталась жива во время землетрясения в Турции, рассказала, как ей удалось спастись и что происходит в Измире после катаклизма.

После землетрясения Измир накрыло цунами: районы города оказались в воде. Несколько рыбаков пропали без вести, сообщает ТСН.

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Полностью разрушено не менее двух десятков многоэтажек. Для тех, кто остался без жилья, власти организовали лагерь. Некоторые ночуют в своих автомобилях.

Как сообщается, украинка Юлия вместе с 4-летней дочкой в этот момент были в многоэтажке. Им повезло, успели выбежать. Они видели, как их дом покрывается трещинами.

Женщина вспоминает все как во сне: люди сидели прямо на дороге, а из громкоговорителей сообщали о плане эвакуации, а также необходимость взять все самое необходимое.

Украинка сих пор не может прийти в себя от того, что город, в котором они прожили уже более шести лет, сейчас похож на большую руину: "До сих пор разбирают дома. Нашему району очень-очень повезло. Дома через один оказались с трещинами. Они не попадали, но люди эвакуируются: вывозят мебель, одежду, самое необходимое. Но в других районах сложнее: люди просто остались без жилья, без родных, без детей. На самом деле, очень страшно", - рассказала женщина.

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