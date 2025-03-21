Пока не сообщалось о повреждении ядерного объекта или жертвах.

В центральном Иране вблизи города Исфаган произошло землетрясение магнитудой 5,0 баллов. Подземные толчки задели территории, которые расположены всего в 26,5 километрах от ядерного объекта в Натанзе, что является главным местом обогащения урана в стране. Об этом сообщает Newsweek.

В Иранском сейсмологическом центре отметили, что через несколько часов произошло уже второе землетрясение магнитудой 4,5 балла.

Местные СМИ не сообщили о повреждении ядерного объекта или жертвах. Также глава управления по кризисным ситуациям Реза Муссави заверил, что аварийные бригады работают в пострадавших районах.

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"Землетрясение произошло в напряженный момент, когда официальные лица США и Израиля готовятся к дискуссиям на высоком уровне в Вашингтоне по ядерной программе Ирана. Аналитики предупреждают, что даже природные катаклизмы вблизи чувствительных объектов могут усилить геополитическое беспокойство, поскольку напряженность и без того высока", - подчеркнули в Newsweek.

В то же время генеральный директор департамента по управлению кризисными ситуациями Исфагана Мансур Гласс Шишефоруш подчеркнул:

"Землетрясение привело к тому, что здания в центральной части округа Натанз содрогнулись, и люди вышли на улицы и открытые пространства".

Что известно об объекте в Натанзе

Объект в Натанзе преимущественно находится под землей и неоднократно становился объектом саботажа. В частности вблизи него в июле 2020 года на заводе по сборке центрифуг произошел сильный взрыв. Также в апреле 2021 года на объект совершили нападение. Тогда Иран обвинил Израиль в организации такого инцидента.

Землетрясения в мире - последние новости

Как писал УНИАН, 6 марта в Украине произошло землетрясение. Природное явление было зафиксировано в Тернопольской области магнитудой 2 балла. По словам специалистов, землетрясения такой интенсивности регистрируются только сейсмическими приборами.

Также сообщалось, что в Гималаях погибло более 100 человек во время мощного землетрясения. Землетрясение было магнитудой 7,1, а толчки оказались настолько сильными, что в соседних Непале, Бутане и Индии содрогнулись здания.

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