Эпицентр землетрясения находился недалеко от Эвереста.

Мощное землетрясение произошло в Тибете недалеко от Непала. В результате стихии погибли 53 человека, а 62 человека получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, подземные толчки произошли на северном предгорье Гималаев недалеко от одного из самых священных городов Тибета. Землетрясение было магнитудой 7,1, а толчки оказались настолько сильными, что в соседних Непале, Бутане и Индии сотряслись здания.

Эпицентр землетрясения находился в Тингри - сельском уезде, известном как северные ворота в регион Эвереста, на глубине 10 километров.

Землетрясение произошло примерно в 80 км к северу от Эвереста - самой высокой горы в мире.

Юго-западные районы Китая, Непала и северной Индии часто страдают от землетрясений. Происходят они в этом районе из-за столкновения Индийской и Евразийской тектонических плит.

В 2015 году в Непале произошло самое сильное в истории страны землетрясение магнитудой 7,8. В результате него погибли около 9000 человек, тысячи получили ранения, разрушено несколько десятков тысяч домов и повреждено более полумиллиона строений. 18 человек погибли в базовом лагере Эвереста, когда на него сошла лавина.

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