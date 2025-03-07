Подземные толчки зафиксировали на Тернопольщине.

В четверг, 6 марта, в Украине произошло землетрясение. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

"Тернопольская область, зарегистрировано землетрясение интенсивностью 2 балла", - говорится в сообщении.

Как отмечается, подземные толчки произошли в 18:27. Магнитуда землетрясения по шкале Рихтера составила 2,6, а расчетная интенсивность в источнике - 2 балла.

Видео дня

"Землетрясения такой интенсивности регистрируются только сейсмическими приборами. Ощущаться могут отдельными людьми, находящимися в состоянии полного покоя на верхних этажах многоэтажек", - пояснили специалисты.

Землетрясение на Полтавщине - подробности

В начале февраля на Полтавщине произошло землетрясение.

По официальным данным, подземные толчки магнитудой 3,67 произошли в 18:21 между Полтавой и Решетиловкой. Источник сейсмической активности находился на глубине 3 км.

Землетрясение не вызвало разрушений или других негативных последствий, обращений к спасателям не поступало, но многие люди его почувствовали. Жители региона сообщали, что в многоэтажных домах дрожала мебель.

Согласно классификации, толчки такой силы относятся к категории ощутимых. О колебаниях земли еще до официального подтверждения от ГСЧС писали местные СМИ.

Вас также могут заинтересовать новости: