Президент Украины должен посетить открытие Нотр-Дама после реставрации.

Завтра, 7 декабря, президент Украины Владимир Зеленский может посетить столицу Франции - Париж. Об этом Суспильному сообщил источник в Офисе президента.

Он планирует принять участие в церемонии открытия Собора Парижской Богоматери, где также ожидают новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Перед открытием собора французский президент Эмманюэль Макрон примет сначала Дональда Трампа, а через час - Владимира Зеленского. Об этом сообщило издание Le Monde со ссылкой на пресс-службу Макрона.

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Состоится ли в Париже трехсторонняя встреча или персональная встреча Трампа с Зеленским, французская сторона не уточнила.

Стоит отметить, что 29 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Он поблагодарил за готовность Франции помочь с усилением противовоздушной обороны Украины, а также за комплексную военную поддержку и ускорение процесса передачи самолетов Mirage 2000-5F.

Контакты команды Зеленского с соратниками Трампа

Ранее сообщалось, что украинская делегация прибыла в США для проведения переговоров на высоком уровне с администрацией Дональда Трампа, с целью сгладить серьезные разногласия в вопросе урегулирования войны с Россией еще до вступления нового президента США в должность.

Как писало The Wall Street Journal, в среду глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился со специальным посланником Трампа по вопросам России и Украины Китом Келлогом и будущим советником по национальной безопасности Майком Волтцем. К встрече также присоединился вице-президент Джей Ди Вэнс.

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