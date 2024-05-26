Сообщается, что Зеленский приедет в Мадрид 26 мая и на следующий день встретится с королем Испании.

Президент Украины Владимир Зеленский все-таки посетит Испанию с визитом после того как был вынужден отменить ранее запланированную поездку из-за сложной военной ситуации в Украине.

Как сообщает издание Cadena SER со ссылкой на источники из команды, планирующей встречу, Зеленский приземлится в Мадриде в воскресенье, 26 мая, днем и, как ожидается, встретится с королем Испании в понедельник, 27 мая. Как отмечает издание, хотя встреча еще не включена в официальную повестку дня, но, согласно источникам, она уже согласована.

Также украинский президент проведет встречу с премьер-министром Педро Санчесом, с которым он должен был подписать двустороннее соглашение о безопасности между Испанией и Украиной.

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Отмечается, что это первый двусторонний визит Зеленского в Испанию, хотя в октябре прошлого года он был в Гранаде на саммите Европейского политического сообщества в рамках испанского председательства в ЕС.

Визит Зеленского в Испанию - что известно

Ранее Reuters со ссылкой на заявление Королевского дворца проинформировало, что Зеленский едет говорить об Украине с королем Испании. Испанское правительство не предоставляло никаких подробностей относительно визита из соображений безопасности. В то же время ожидалось, что в Испании Зеленский подпишет двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности с премьер-министром испанского правительства Педро Санчесом.

Однако вскоре стало известно, что Зеленский отменил запланированные визиты в Португалию и Испанию из-за обострения военной ситуации в Украине, в частности, в связи с наступлением России в Харьковской области.

24 мая в Генштабе сообщили, что украинские защитники штурмовыми действиями оттесняют врага от переднего края обороны на Харьковщине, на отдельных участках имеют успех.

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