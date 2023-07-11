Впрочем, в США считают реальным вступление Украины в НАТО только после победы в войне.

Президент США Джо Байден поддержал упрощение процедуры вступления Украины в НАТО.

Как сообщает агентство EFE со ссылкой на неназванного американского чиновника, Байден хочет отменить так называемый План действий по членству (ПДЧ) для Украины.

Если это произойдет, то Украине не придется выполнять многолетнюю программу для демонстрации выполнения необходимых для вступления реформы в сфере обороны, экономики и политики.

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Впрочем, как отмечает агентство, в США считают, что членство Украины в НАТО станет возможным только после завершения войны, которую развязала РФ.

Путь Украины в НАТО

Вопрос вступления Украины в НАТО встал очень остро на фоне саммита Альянса. Он стартовал сегодня, 11 июля, в Вильнюсе. Двухдневный саммит НАТО стал событием, на котором Украина хочет получить конкретное решение относительно своего членства.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите Альянса в Вильнюсе могут согласовать будущее присоединение Украины без этапа ПДЧ, образовать совет Украина - НАТО и программу практической поддержки, чтобы приблизить Украину к НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский раздражен появлением неприемлемых формулировок для Украины в кулуарах саммита Организации Североатлантического договора (НАТО).

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