Кремль руководит и силовым блоком страны, и ее войсками, говорит президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Беларусь потеряла свой суверенитет и находится в дипломатической оккупации.

"Мы уверены, что Путин не заинтересован просто какой-то территорией, городом, селом, или Крымом, или Донбассом. Он заинтересован разрушением полностью Украины, присоединением всех этих земель независимой Украины к России. И он такие вещи делает или силой оружием, или политически. То, что он сделал в Беларуси, это без жертв и без крови - это пока что", - сказал он в интервью телеканалу Rai 1.

Путин полностью руководит и силовым блоком, и войсками на территории Беларуси. Доказательством этого является нападение российской армии и ракетный удар с территории Беларуси в начале полномасштбного вторжения. "То есть это - дипломатическая оккупация независимой страны и потеря суверенитета Беларуси", - добавил президент.

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Роль Беларуси в войне против Украины:

Напомним, Минск с начала полномасштабного вторжения предоставлял российским захватническим войскам свое воздушное пространство и территорию. Кроме того, диктаторы объявили о построении спецхранилища для российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси.

Лукашенко то заявлял, что Украина готовит нападение на Беларусь, то внезапно говорил, что никто на страну нападать не будет. Незадолго до полномасштабного нападения он сказал, что возможная война с Украиной "продлится максимум три-четыре дня".

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