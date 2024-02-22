С 10 по 20 февраля 2022 на территории Беларуси проходили внеплановые СОУ "Союзная решимость-2022", и через четыре дня после их окончания Россия вторглась в Украину.

В 2025 году РФ и Беларусь хотят провести совместные учения "региональной группировки войск" на территории Беларуси, после предыдущего масштабного "слаживания" произошло вторжение в Украину.

Как сообщает "МотолькоПомоги", об учениях заявил министр обороны Виктор Хренин в интервью российским пропагандистам.

По словам Хренина, решение о проведении на территории Беларуси или РФ раз в два года совместных военных учений было принято в 2009. Они проводились в форматах совместных стратегических (оперативно-стратегических) учений ("Запад-2009", "Запад-2013", "Запад-2017", "Запад-2021") и совместных оперативных учений (СОУ - "Щит Союза-2011", "Щит Союза-2015", "Щит Союза-2019" и др.).

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"Иными словами, каждые два года проводились учения "Запад" или "Щит Союза". Исходя из установленной очередности, в 2023 году должны были состояться учения "Щит Союза". Они были запланированы на 22-26 сентября, однако их отменили. В 2024 году проведения совместных учений (оперативных/стратегических) РБ и РФ не анонсировалось. Соответственно, проведение одних учений раз в два года было пропущено", - отмечает ресурс.

По его данным, с 10 по 20 февраля 2022 на территории Беларуси проходили внеплановые СОУ "Союзная решимость-2022", и через четыре дня после их окончания Россия вторглась в Украину.

Исходя из того, что в прошлом году "Щит Союза-2023" не состоялись, издание предполагает, что учения в 2025 на территории Республики Беларусь могут не состояться. Причина – война в Украине.

"У РФ может просто не хватить солдат и на войну, и на учения. Можно еще вспомнить проходившие в сентябре 2023 в РБ учения ОДКБ "Боевое братство-2023", в которых принял участие очень скромный по численности российский контингент. Однако даже если учения в 2025 не будут отменены, все перемещения войск на территории РБ будут тщательно отслеживаться для не повторения февраля 2022", - говорится в публикации.

Ситуация на белаской границе

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что Украина якобы сосредоточила на границе 112-114 тысяч военных. Он также утверждает, якобы имеет место угроза "диверсионных групп, которые идут со стороны Украины". Хренин также считает, что Запад якобы готовится к военным действиям и ведет разведку объектов на территории Беларуси. При этом он пообещал сбивать самолеты НАТО, если те нарушат воздушное пространство РБ.

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