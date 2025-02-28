В Европе хотят, чтобы Украина имела возможность продолжать сопротивление агрессору.

События в Овальном кабинете Белого дома показали, что свободному миру нужен новый лидер. Об этом на платформе Х написала верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

"Украина - это Европа! Мы стоим на стороне Украины", - написала она.

Глава европейской дипломатии пообещала усиление поддержки Украины, чтобы украинцы могли продолжать сопротивление агрессору.

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"Сегодня стало понятно, что свободный мир нуждается в новом лидере. От нас, европейцев, зависит, принять ли этот вызов", - добавила Каллас.

Реакция мира на ссору Зеленского и Трампа

Как писал УНИАН, в Европе возмущены поведением президента и вице-президента США во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме. Многие европейские лидеры уже выразили поддержку Зеленскому в публичных заявлениях. Чиновники низшего уровня высказываются еще жестче, называя новое руководство США "неуравновешенным".

Некоторые из журналистов, которые присутствовали в Овальном кабинете во время ссоры, высказали предположение, что конфликт был срежиссирован Трампом, чтобы ослабить Зеленского перед переговорами с РФ.

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