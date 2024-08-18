По словам Ивана Уса, когда страна становится инициатором переговоров, она делает это чтобы подчеркнуть свой статус.

Беларусь ищет свое место на геополитической арене, и именно этим можно объяснить призывы самопровозглашенного президента этой страны Александра Лукашенко к Украине и России сесть за стол переговоров и закончить боевые действия. Об этом в интервью 24 Каналу сказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус.

По его словам, когда определенная страна становится инициатором переговоров, она делает это в том числе чтобы подчеркнуть свой статус.

Кроме того, эксперт объяснил, с чем мог быть связан визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы к своему китайскому коллеге Ван И. Ус не исключает, что когда Кулеба поехал в Китай, то накануне этого визита могла состояться встреча Лукашенко с китайской стороной - вероятно, относительно того, чтобы Беларусь отвела свои войска от границы с Украиной, что позволило высвободить определенные силы ВСУ, которые Украина отправила не на фронт, а в Курскую область РФ.

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"Китай мог дать "зеленый свет", чтобы Украина зашла в Россию в обмен на то, чтобы она сказала западным партнерам о такой договоренности, а те учли это при построении своих отношений с Китаем и Беларусью, в первую очередь по экономическим вопросам. Ведь Запад хочет в этом отношении быть более жестким", - считает аналитик.

Он считает, что события в Курской области продемонстрировали слабость России, которую Китай использует в своих интересах, ведь Пекин имеет территориальные претензии к России - в частности, по региону Приморья.

Александр Лукашенко - последние заявления

Белорусский диктатор Александр Лукашенко готовит белорусов к уходу с должности. По его словам, люди должны быть готовы к его увольнению, ведь "никто не вечен".

Ранее Лукашенко призвал белорусов готовиться к новому президенту. Он, в частности, отметил, что "избаловал" соотечественников, и призвал привыкать к тому, что президент будет другой.

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