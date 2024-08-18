По словам белорусского диктатора, люди должны быть готовы к его увольнению с должности, ведь "никто не вечен".

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что готовит граждан к своему увольнению с должности главы государства. Об этом сообщают российские СМИ.

По словам диктатора, люди должны быть готовы к его увольнению с должности, ведь "никто не вечен".

"Все считают так: "30 лет - это много, с ума сойти. Это единицы - люди, которые работают 30 лет". И люди привыкли: вот он и больше никто. Это неправильно", - отметил Лукашенко. Видео дня

Он добавил, что такая подготовка необходима, чтобы при увольнении с должности избежать разочарований со стороны населения или "провала", которых он не хочет.

"Подготовка" Лукашенко к увольнению

Недавно белорусский диктатор Александр Лукашенко призвал белорусов готовиться к новому президенту. Он, в частности, отметил, что "избаловал" соотечественников, и призвал привыкать к тому, что президент будет другой.

"Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Но всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечен, как и все вы", - сказал диктатор.

Ранее о возможности ухода с должности Лукашенко говорил в апреле. Тогда он заявил, что покинет свой пост только в случае, если об этом его попросит народ, а рядом будет достойный преемник, который не предаст.

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