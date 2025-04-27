Он также призвал не волноваться из-за постоянных заявлений.

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил результаты мирных переговоров между Украиной и Россией при посредничестве Соединенных Штатов.

"Мы и близко не стоим к реальным переговорам для завершения войны. Переговоры какие-то происходят, кто-то с кем-то общается. Но с точки зрения близости к прекращению огня, мы там же, где и были в январе. С точки зрения близости к прекращению войны - мы там же, где были прошлой осенью", - сказал Кулеба в интервью "Говорит Большой Львов".

Он также призвал не волноваться из-за постоянных заявлений.

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"Чем меньше вы будете ежедневно волноваться из-за этих заявлений, сливов и сигналов, тем лучше вы сохраните свое ментальное здоровье до времени, когда действительно дойдет до конца огня. А потом когда-то, надеюсь, и до конца войны", - подчеркнул он.

Мирные переговоры: важные новости

Накануне президент Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом в Ватикане. По мнению журналистов The Telegraph, заявления обеих сторон после этой встречи могут свидетельствовать о том, что мир в Украине "близок как никогда". В то же время издание пишет, что это не означает победу Украины.

Между тем журналисты CNN пишут, что Путину удалось обыграть множество американских президентов и Трамп не стал для него исключением. В то же время журналисты отмечают, что Трамп начинает понимать, что говорить с Путиным - "не так просто".

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