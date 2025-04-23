По словам госсекретаря США, у этой войны нет военного завершения.

США стали лучше понимать позицию России по Украине после проведения двусторонних консультаций. Об этом заявил государственный секретарь Марко Рубио в интервью The Free Press.

"Я бы сказал, что мы вникли в позицию России. Теперь мы ее лучше понимаем, поскольку мы по-настоящему с ними поговорили после трех лет молчания", - сказал политик.

Госсекретарь также не теряет надежды на то, что удастся достичь мирного соглашения между Украиной и Россией в ближайшее время, поскольку "это ужасная война, и она должна закончиться, потому что она не имеет военного решения".

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"Мы сделали все возможное. Мы потратили много времени и энергии на самых высоких уровнях нашего правительства. Мы будем продолжать делать это до тех пор, пока существует реалистичный путь вперед. Если в какой-то момент мы решим, что мы слишком далеко друг от друга и недостаточно двигаемся, возможно, нам придется перейти к другим приоритетам, потому что в мире происходит много важных вещей", - отметил Рубио.

По словам политика, это не война США, но страна пытается помочь завершить ее.

"Возможно, они слишком далеки друг от друга, но я надеюсь, что нет. Мы должны быть оптимистами. Мы должны быть готовыми - как мы и делаем - сделать все возможное, чтобы сблизить обе стороны. Надеюсь, мы сможем добиться успеха, но, в конце концов, это зависит не от нас. Это зависит от России и Украины. Они должны принять решение о том, что они хотят сблизиться, а мы должны начать видеть прогресс", - подчеркнул госсекретарь США.

Переговоры по окончанию войны в Украине - последние новости

Напомним, Марко Рубио отказался участвовать в переговорах по Украине, которые должны были состояться в Лондоне 23 апреля. В Reuters отметили, что такое решение ударило по переговорам на высоком уровне, которые направлены на поиск путей завершения войны России против Украины.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство рассматривает все форматы переговоров, которые помогут прекратить огонь. Он отметил, что это должен быть общий первый приоритет со всеми партнерами - сохранение жизней.

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