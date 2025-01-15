Ветеран отметил, что без "корейского железа" армия России коллапсировала бы быстрее.

Нет оснований говорить, что Украина находится в безнадежной ситуации и в 2025 году проиграет России войну. Такое мнение высказал военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий в эфире "Новинарни".

"Мы до сих пор в той ситуации, когда можем не только как-то "выпетлять", а мы еще способны даже победить", - подчеркнул он.

Вместе с тем, как отметил Дикий, он видит перспективы победы Украины, но вряд ли в 2025 году:

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"Абсолютно реально вижу контуры этой победы. Вижу как заканчивается Россия, как там медленно происходят процессы, которые являются необратимыми. Я также вижу, что для того, чтобы реализовать эту оптимистическую перспективу, надо многое делать".

По его мнению, запаса прочности у России, по оптимистическому варианту, остается на 1,5-2 года.

"Она реально выдыхается. У них и армия деградирует с каждым днем. Да, она ежедневно завоевывает нашу территорию, но платит такую цену, что теряет боеспособность и нет возможности восстановить ее достаточно быстро", - подчеркнул Дикий.

Он уверен, что помощь Северной Кореи людьми и техникой не является панацеей для России. По его словам, выяснилось, что северокорейцы даже базовой военной подготовки не имеют, а вся армия КНДР - это "сплошной стройбат", бесплатная рабочая сила, которую государство "юзает":

"Копать окопы они умеют, но автомат они держали только на присяге. А тут дроны летают, РЭБы работают. Такие вещи, для которых в их языке даже слов нет. Поэтому они оказались пригодными героически умирать, но совершенно непригодными выполнять боевые задачи".

Однако, Дикий также признал, что без "корейского железа" армия РФ коллапсировала бы еще быстрее.

"Где-то примерно год товарищ Ким Чен Ын россиянам подарил... Но у РФ нет ресурса больше, чем на 1-1,5 года. Это если даже не анализировать ситуацию с экономикой в РФ. 1-1,5 года и дальше катастрофа, тотальное поражение", - подчеркнул Дикий.

Как сообщал УНИАН, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов спрогнозировал, что 2025 год будет лучшим для Украины, чем 2024-й.

Он надеется, что в 2025 будет очень много хороших событий, которые в конце концов "принесут нам всем то, чего мы так ждем".

По мнению Буданова, если Россия не опомнится в 2025 году, то стране-агрессору придется принимать очень сложные экономические решения.

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