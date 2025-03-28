Маск уверен, что единственный путь к завершению войны в Украине - план Трампа.

Миллиардер и глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск заявил, что план американского президента Дональда Трампа по Украине сработает. Такое мнение он высказал в эфире Fox News.

"Я думаю, что будет мир, достигнутый путем переговоров. И то, о чем мы должны беспокоиться, это то, что мы должны сочувствовать тысячам людей, которые каждый день умирают в окопах, без движений на линиях соприкосновения. Так что границы остаются прежними", - сказал Маск.

Также миллиардер добавил, что его оскорбляют американские политики, которые критикуют подход Трампа к завершению войны в Украине, но не предлагают альтернативные решения.

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"Последние два года тысячи людей каждую неделю умирали ни за что. Из-за чего? И я очень оскорбляюсь на тех, кто ставит видимость добродетели выше ее реальности. Тех, кто подает сигнал добродетели и говорит: "О, мы не можем уступить России, но не имеют решения, чтобы остановить гибель тысяч детей каждый день". Они просто хотят, чтобы это продолжалось вечно. Я презираю таких людей. Я хочу это прояснять. Потому что они подают сигнал добродетели, и их отсутствие решения означает, что у детей нет отца. Это означает, что родители потеряли сына. Из-за чего? Ни за что", - подчеркнул он.

Маск уверен, что единственный путь к завершению войны в Украине - план Трампа.

"План президента - единственное, что сработает", - заверил он.

Илон Маск - другие новости

Ранее в Financial Times сообщили, что дружба миллиардера Илона Маска с президентом США Дональдом Трампом стала угрозой для продвижения Starlink. Близость Маска к Трампу и его острые комментарии в социальных сетях сделали Starlink мишенью для политиков.

Кроме того, в Bloomberg писали, что Пентагон с полиграфом ищет тех, кто пожаловался журналистам на Маска. Накануне миллиардер пообещал, что этих людей обязательно найдут.

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