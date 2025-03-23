Близость Маска к Трампу и его острые комментарии в социальных сетях сделали Starlink мишенью для политиков.

Компания Starlink Илона Маска намерена закрепить свое господство на рынке спутникового интернета, однако этому может помешать связь Маска с президентом США Дональдом Трампом, которая превращается из преимущества в препятствие для глобального развертывания компании.

Как пишет Financial Times, компания SpaceX ведет переговоры о быстром внедрении сервиса в странах с 1 млрд потенциальных новых пользователей, в том числе с Турцией, Марокко и Бангладеш, а также добивается одобрения регулирующих органов на других обширных рынках, таких как Индия. Союз Маска с Трампом также устранил препятствия и опасения по поводу монополии, открыв компании путь к выгодным федеральным контрактам.

В последние недели сервис был установлен в Белом доме, а министр торговли Трампа Говард Лютник просил чиновников рассмотреть возможность участия Starlink в программе по обеспечению равенства, доступа и развертывания широкополосной связи в сельских районах США (Bead) стоимостью 42 миллиарда долларов.

Видео дня

По оценкам Morgan Stanley, Starlink принесет $16,3 млрд дохода в этом году, что на 74 процента больше, чем $9,3 млрд в 2024 году, а количество абонентов увеличится почти вдвое - до 7,8 млн с 4,65 млн, говорится в январском отчете. Для сравнения, бизнес SpaceX по запуску ракет, по прогнозам, получит $5,8 млрд в 2025 году, что на 20 процентов больше, чем $4,9 млрд в прошлом году.

"Однако вхождение основателя SpaceX в политику начало мешать планам компании по расширению глобальной сети, поскольку регулирующие органы в каждой стране должны одобрить выход Starlink на их рынок, а политики оценивают, является ли Маск надежным партнером", - пишет FT.

И теперь близость Маска к Трампу и его острые комментарии в социальных сетях сделали Starlink мишенью.

Так, в последние недели одна из канадских провинций разорвала контракт с Starlink в знак протеста против тарифов США. Маск также вступает в конфликт с европейскими политиками, которые помогают финансировать Starlink в Украине, и это заставляет их искать альтернативы.

"Похоже, в ландшафте спутниковой связи происходят потенциально тектонические сдвиги, вызванные геополитикой", - говорит Эдисон Ю, аналитик Deutsche Bank. "Starlink по-прежнему остается номером один, но не единственным".

Масао Дальгрен, научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований, сказал, что у европейских поставщиков есть возможности для проникновения на рынок, но SpaceX вряд ли будет смещена с позиции доминирующего поставщика, если конкурент не разработает более продвинутый продукт.

При этом FT отмечает, что угроза некоторых лидеров разорвать государственные контракты со SpaceX не распространилась на запрет сервиса, кроме того, в некоторых странах без официальной сети частные лица и предприятия используют оборудование, купленное за границей и импортированное в частном порядке.

"SpaceX является доминирующей силой на рынке", — сказал Крис Куилти, аналитик Quilty Space. "Если бы страна запретила доступ к Starlink, люди бы набросились на политиков с вилами".

Ранее правительство Италии поставило на паузу переговоры с компанией SpaceX о предоставлении услуг спутниковой связи Starlink для оборонных и дипломатических нужд Рима.

Вас также могут заинтересовать новости: