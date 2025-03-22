Накануне Маск пообещал, что этих людей обязательно найдут.

Работников Пентагона начали проверять на полиграфе, чтобы найти тех, кто пожаловался журналистам на скандального миллиардера Илона Маска. Об этом сообщает Bloomberg.

На днях в США вспыхнул громкий скандал, когда журналисты The New York Times узнали, что Маска допустили на закрытый брифинг для руководства США, посвященный стратегии возможной войны с Китаем. Кроме того, что Маск имеет большой бизнес в КНР и неплохие отношения с тамошней Компартией, он не является полноценным госслужащим США. Поэтому его полномочия и доступ к секретной информации номинально очень ограничены.

И президент Дональд Трамп, и сам Маск гневно отреагировали на эту публикацию, назвав изложенную в ней информацию фейком. Они в частности отрицали, что брифинг Пентагона был посвящен теме Китая. При этом Маск пообещал найти и наказать тех чиновников Пентагона, которые проговорились журналистам о его участии в закрытых брифингах.

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Накануне руководитель аппарата министерства обороны США Джо Каспер сообщил, что расследование по утечке информации "начнется немедленно и завершится отчетом для министра обороны".

"Отчет будет содержать полный список несанкционированных раскрытий в Министерстве обороны и рекомендации по улучшению таких усилий", - сообщил Каспер.

Другие скандалы с Илоном Маском

Как писал УНИАН, на фоне масштабных антиправительственных протестов в Турции соцсеть Х, которой владеет Илон Маск, блокирует аккаунты оппозиционных лидеров. Сам Маск объясняет это тем, что Турция полностью заблокирует работу соцсети на своей территории, если он не будет удалять отдельные твиты, которые не нравятся Эрдогану

Также мы рассказывали, как недавно Маск связал Украину с масштабной кибератакой на соцсеть Х. Он проигнорировал тот факт, что ответственность за атаку взяла на себя пропалестинская хакерская группировка. Маск ссылался на то, что при атаке были использованы украинские IP-адреса, хотя использование фальшивых адресов является типичной тактикой хакеров.

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