Президент обсудит с представителями Европы усиление украинской ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас Украине важно создать "защитный щит" перед предстоящими атаками России на энергетическую инфраструктуру, которые ожидают осенью и зимой. Об этом Зеленский заявил во время общения со СМИ в испанской Гранаде, куда он прибыл для участия в саммите Европейского политического сообщества.

По его словам, главной задачей перед всеми странами сейчас является сохранение единства не только среди стран Евросоюза, но и всей Европы.

"Это величайшее испытание, которое стоит перед нами. Потому что Россия атакует дезинформацией и фейками", - сказал он.

Вторым важным вопросом президент назвал важность для Украины иметь "защитный щит" перед зимними атаками России, в том числе и иранскими дронами.

Визит Зеленского в Испанию

Как сообщал УНИАН, сегодня Зеленский прибыл в Испанию для участия в саммите Европейского политического сообщества. Мероприятие будет проходить в городе Гранада.

По словам главы государства, запланирована работа в совместных форматах и важные двусторонние встречи. Он также отметил, что на полях саммита ключевой темой для представителей Украины, особенно перед зимой, будет вопрос усиления ПВО.

Зеленский подчеркнул, что сейчас уже есть основа для новых договоренностей с партнерами.

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