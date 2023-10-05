Планируется работа в совместных форматах и важные двусторонние встречи, заявил глава государства.

Президент Владимир Зеленский прибыл в Испанию для участия в саммите Европейского политического сообщества.

"Гранада, Испания. Саммит Европейского политического сообщества. Украина наравне с другими нациями в нашем общем европейском доме участвует ради безопасности и стабильности на континенте. Будет работа в совместных форматах и важные двусторонние встречи", - отметил Зеленский в Telegram.

Он подчеркнул, что ключевым для представителей Украины, особенно перед зимой, является вопрос усиления ПВО. По словам Зеленского, уже есть основа для новых договоренностей с партнерами, ожидается их подтвердить и реализовать.

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Также будет обсуждаться усиление имеющейся в Европе архитектуры безопасности, в частности региональной. И в этом, как отметил Зеленский, Украина имеет весомые предложения. Отдельное внимание будет уделено Черноморскому региону и совместной работе ради глобальной продовольственной безопасности и защиты свободы мореплавания.

"Этот день должен быть плодотворным для Украины и всей Европы", - добавил украинский президент.

Саммит ЕС в Гранаде

Как сообщал УНИАН, 4 октября стало известно, что премьер-министр Испании Педро Санчес пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит ЕС в испанской Гранаде 6 октября.

Изданию Sky TG24 Зеленский сказал, что также получил приглашение на мероприятие от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. При этом добавил, что вряд ли сможет присутствовать, поскольку его "присутствие здесь, в Украине, необходимо".

6 октября в испанской Гранаде состоится неформальный саммит ЕС. Ожидается принятие декларации, содержащей политические планы на ближайшие годы. Согласно проекту декларации саммита, ЕС планирует укреплять оборонную готовность и развивать европейскую оборонную технологическую и промышленную базу, в том числе за счет увеличения инвестиций, чтобы противостоять России.

Также на саммите запланировано обсуждение реформирования ЕС и принятия новых стран.

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