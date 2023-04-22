Вернуться Zara и Bershka хотят и на российский рынок.

Компания Inditex, ритейлер одежды брендов Zara, Bershka и Stradivarius, размышляет о возвращении в Украину. Их магазины простаивают с февраля 2022 года - начала полномасштабной российской войны.

Издание "Forbes Украина" со ссылкой на слова председателя Украинского совета торговых центров (УРТЦ) Максима Гаврюшина сообщает, что вернуться ритейлер Inditex сможет уже летом: если решение будет положительное, подготовка начнется в июле и займет месяц. То есть, открыться торговые точки могут в период с августа по ноябрь 2023-го.

"Безопасность наших сотрудников и их семей остается приоритетом. Inditex продолжает разрабатывать специальный план поддержки своих сотрудников и магазинов", - прокомментировали в центральном офисе Inditex.

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В то же время, как писал УНИАН ранее, вернуться Zara и Bershka хотят и на российский рынок, однако под новыми названиями. Bershka в России будет называться Ecru, а Zara - Maag. Согласно информации "Медузы", одежда для продажи именно на территории РФ будет производиться в Турции и Китае.

Компания Inditex заявила о выходе с рынка РФ еще в начале марта 2022-го год. Тогда были закрыты более 500 торговых точек и онлайн-магазины.

Бренды, которые не покинули Россию - что известно

Такие компании, как Raiffeisen, Credit Europe, Unicredit, OTP, Auchan, Metro, Benetton, Calzedonia, Etam и Lacoste продолжают работать в России, финансируя экономику страны-агрессора.

Более того, Insider, le Monde и Bellingcat недавно опубликовали расследование, которое показало, что французская сеть супермаркетов "Ашан" в России помогает оккупантам с товарами на фронте под видом гуманитарной помощи и собирает данные о своих сотрудниках для их мобилизации. В частности, после объявления мобилизации, сеть помогала российским военкоматам выполнять норму: просто на рабочем месте сотрудникам вручали повестки и предлагали уволиться. После чего НАПК включило компанию в список международных спонсоров терроризма.

В то же время, согласно данным журналистов, Raiffeisen Bank хоть и продолжает работать в Украине, однако финансовая структура банка признает так называемые "ЛНР" и "ДНР".

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