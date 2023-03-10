Для продажи в России одежду будут шить в Турции и Китае.

В Россию продолжают возвращаться мировые бренды под другими названиями. Как сообщает ресурс Meduza, Zara, Bershka и Pull&Bear вскоре возобновят свою работу в РФ.

Теперь эти бренды будут носить другие имена. Bershka в России будет называться Ecru, Pull&Bear – DUB, а Zara – Maag. Согласно информации источника, одежда для продажи именно на территории РФ будет производиться в Турции и Китае.

Открытие магазинов запланировано на апрель этого года. Оно должно было произойти раньше, но коррективы в график внесло землетрясение, которое произошло на территории Турции и Сирии.

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Отметим, что компания Inditex, которой принадлежат Zara, Bershka и Pull & Bear, заявила о выходе с рынка РФ еще в начале марта 2022-го года. Тогда были закрыты более половины тысячи торговых точек и онлайн-магазины.

Западный бизнес в России: что известно

Один из крупнейших брендов одежды H&M прошлым летом решил полностью покинуть российский рынок. Магазин распродал оставшиеся товары и свернул свой бизнес.

Российский фэшн-холдинг Melon Fashion Group (Love Republic, Zarina, Befree) скоро выведет на рынок новую сеть магазинов одежды сегмента "доступный премиум" – Idol. Ее цель якобы якобы заменить на рынке бренд Massimo Dutti, принадлежащий компании Inditex, которая ушла из России после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Недавно всемирно известная австрийская компания Swarovski объявила о полной остановке своей деятельности на территории РФ. Еще в прошлом году она заморозила онлайн-продажи на закрытые магазины, однако теперь хочет полностью выйти с рынка страны-агрессора.

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