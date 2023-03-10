Журналист Сергей Лямец отмечает, что Украина должна использовать все рычаги влияния для выхода из России международных компаний.

Такие компании, как Raiffeisen, Credit Europe, Unicredit, OTP, Auchan, Metro, Benetton, Calzedonia, Etam и Lacoste продолжают работать в России, финансируя экономику страны-агрессора.

Об этом заявил журналист, блогер и экс-главный редактор "Экономической правды" Сергей Лямец в собственном расследовании.

"Борьба с Россией перешла в решительную стадию, но не для всех. Надо что-то делать с такими компаниями, как Raiffeisen, Credit Europe, Unicredit, OTP, Auchan, Metro, Benetton, Calzedonia, Etam и Lacoste. Они продолжают работать в РФ, финансируя экономику страны-агрессора. Вот, например, австрийский Raiffeisen Bank. Еще в марте 2022 года он заявил, что размышляет над выходом из России. Австрийцы рассказывают, что им трудно выйти, что им не позволяют власти РФ. Но факт остается фактом: в тех же условиях одни международные банки покинули Россию, а другие – нет", – возмущается журналист.

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По его словам, Raiffeisen Bank продолжает работать в Украине, хотя финансовая структура признает так называемые "ЛНР" и "ДНР".

"На российском сайте банка предлагают программы отсрочки выплат по кредитам для "тех, кто оказался в сложной ситуации". По мнению банка, одной из таких "сложных ситуаций" является участие в войне против Украины. Кроме того, в своих информационных материалах банк признает существование "республик" "ЛНР" и "ДНР". А войну в Украине банк называет "спецоперацией". Главный Raiffeisen Bank получал многочисленные обращения со стороны Украины о необходимости закрытия бизнеса в РФ. В частности, к нему обращался Нацбанк Украины. Но там просто отписались, что мол они не поддерживают российскую агрессию и "соблюдают законодательство РФ", – продолжает Сергей Лямец.

Экс-главный редактор "Экономической прави" отмечает также международные компании, которые вышли из России, хотя они понесли значительные убытки.

"Случаются даже странные вещи. В частности, еще в марте 2022 года из России ушел известный букмекер Parimatch. Странно было ожидать такого шага со стороны представителя игорного бизнеса, тем более, что он наверняка зарабатывал в РФ десятки миллионов долларов в год. Для сравнения, немецкий химический гигант Henkel AG год назад объявил, что планирует прекратить деятельность в России. Вместо этого, он лишь выделил свой российский бизнес в отдельную структуру Lab Industries. Переименовал, то есть. В некотором смысле, я понимаю: 11 заводов с объемами продаж около €1 млрд в год – это аргумент. Но все равно, это действительно странно. Игорный бизнес Париматч пожертвовал огромными деньгами. А вот немецкая компания с якобы высоким уровнем корпоративной ответственности – на решилась", – отмечает блогер.

Журналист отмечает, что Украина должна использовать все рычаги влияния для выхода из России международных компаний.

"Чтобы быстрее одержать победу над Россией, Украина должна победить ее в экономическом плане. Итак, мы должны оказать давление на международные компании, которые стремятся сохранить свои бизнесы в РФ. На начало войны, в России работало 2 405 фирм, владельцами которых являются 1 404 компаний из стран ЕС и G7. Мы должны задействовать рычаги воздействия на них. В частности, предоставить почетный статус спонсору терроризма не только Auchan, но и остальным международным компаниям, работающим в РФ. Также было бы целесообразно поставить вопрос к работе в Украине банков Raiffeisen, Unicredit, OTP Bank и ING", – резюмирует Сергей Лямец.