Полиция в защитном снаряжении оцепила главные улицы столицы, когда протестующие шли маршем.

В Польше третий день подряд проходят протесты против введения почти полного запрета на аборты.

Об этом пишет Reuters.

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Несмотря на карантинные ограничения, сотни людей собрались в центре Варшавы под лозунг: "Свобода, равенство, аборты по требованию". Некоторые несли плакаты с надписями: "Я боюсь жить" и "Запрет абортов дискриминирует бедных".

Полиция в защитном снаряженные оцепила главные улицы столицы, когда протестующие шли маршем под песни, в частности, Queen.

По словам организаторов, в отношении одного из лидеров протестов применили перцовый баллончик. В то же время агентство пишет, что баллончики первыми применили со стороны участников акции.

Запрет абортов в Польше

В октябре Конституционный суд Польши запретил проведение абортов в стране из-за проблем развития плода. Женщинам разрешено прерывать беременность только на основаниях изнасилования, инцеста или риска здоровья для матери.

Решение судей вызвало возмущение со стороны общественности. И уже вечером на улицы Варшавы вышли сотни женщин, требуя от властей отменить запрет. К позиции общества присоединились и оппозиционные политики.

В Совете Европы постановление суда назвали "печальным для женских прав".

Постановление Конституционного суда Польши, которое почти полностью запрещает аборты, вступило в силу 27 января. Ранее ее действие откладывали из-за массовых протестов.

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Автор: УНИАН