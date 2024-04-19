Кремлевский шут сделал "феноменальные" выводы на фоне новостей о планировании покушения на президента.

Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев истерически прокомментировал информацию о том, что в Польше готовили покушение на президента Украины Владимира Зеленского.

Реакция Медведева появилась в Telegram. Скандальный кремлевский шут решил повторить нелепый миф роспропаганды о якобы "наркозависимости" Зеленского.

"Покушение на главного бандеровца в Польше? А вот это уже действительно серьезно. У наркотического клоуна есть основания всполошиться не на шутку. Вполне вероятно, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации. Бойся, паяц", - заявил Медведев.

Покушение на Зеленского в Польше - что известно

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины вместе с Офисом генерального прокурора и польскими правоохранителями разоблачили российского агента, который предлагал спецслужбам РФ покушение на президента Украины Владимира Зеленского.

Отмечается, что гражданин Польши сотрудничал с российским ГРУ. Он собирал данные о безопасности в аэропорту Жешув-Ясенка и передавал их спецслужбам РФ.

Агента удалось идентифицировать и задержать на территории Польши. Польская прокуратура предъявила ему обвинение в готовности действовать в пользу иностранной спецслужбы, что квалифицируется по ст. 130 §3 Уголовного кодекса Польши. 18 апреля 2024 года Окружной суд Варшавы применил в отношении задержанного меру пресечения в виде содержания под стражей.

Вас также могут заинтересовать новости: